Mesut Özil cephesinden transfer bombası

Daha önce Real Madrid, Arsenal ve Süper Lig'den Fenerbahçe gibi köklü takımlarda forma giyen Mesut Özil, şu an futbol kariyerini Mediopol Başakşehir'de sürdürüyor. Yaşadığı sakatlık dolayısıyla futbola ara veren tecrübeli oyuncu için transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Ülkemizde uzun süre Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller de Al-Fayha'da oynuyor. King Salman Bin Abdulaziz Stadyumu'nda maçlara çıkan Al-Fayha'nın güncel takım değeri 9 milyon 480 bin euro olarak ifade ediliyor. Al-Fayha bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 müsabakada 11 puan toplama başarısı gösterdi.

BAŞI SAKATLIKLAR İLE DERTTE

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINA SAHİP ÇIKTI

Mesut Özil, eleştirilerin odak noktası olan eski takım arkadaşı Ronaldo'ya sahip çıktı. Yıldız isim paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Cristiano hakkındaki basından gelen bu sürekli olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve artık Kariyersiz yorumcular, Ronaldo'nun ismiyle gündeme gelme peşinde. Onu kötü göstermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanırken Benzema'ya da desteğini esirgemedi. Arjantin'in tarihe geçen final maçında Fransa'yı yenmesi sonrası Benzema tartışmaları alevlenirken, Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'den esi takım arkadaşı hakkında olay bir tweet geldi. Benzema'nın sakat olmamasına rağmen kadroya alınmadığı iddiaları tartışılırken Fransa'nın kaybettiği final sonrası Mesut Özil'den 'Benzema yoksa parti de yok' tweeti geldi. Mesut'un attığı tweete binlerce yorum ve beğeni gelirken Benzema henüz herhangi bir yorum yapmadı.