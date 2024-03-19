Futbolun Afroditi yazdı. Süper Lig'deki rezaletler devam edince kadın futboluna baktı. Orada da ne görsün...!?

Türk futbolu bu sene gerçekten keyif vermiyor. Ne oynanan oyunla ne masa başında dönen dolaplarla, ne alınan kararlarla. Hadi o zaman bir değişiklik yapayım dedim uzun yıllar sonra kadın futbol takımı maçına gittim. Beşiktaş’ın Ataşehir Belediyesi’ni 3-0 yendiği maçı izledim. Öncelikle kadın futbolu geçmiş yıllara göre oldukça gelişmiş.

Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımları da kurulunca rekabet daha da kızışmış. Ben maçtan keyif aldım. Benim gibi bu sezon futboldan keyif almayanları, kadın futbol takımı maçlarını izlemeye davet ediyorum.

FUTBOL FEDERASYONU KADIN FUTBOLUNDA DA SINIFTA KALDI

Kadın futbolunun da benzer dertleri var. Futbol Federasyonu amatör kararlarına kadın futbolunda da devam ediyor. Örneğin federasyon, transfer yapamaz yasağına rağmen Beşiktaş’ın ALG Spor’un lisanssız oyuncu oynatmasına karşın yaptığı itiraza, 47 gün sonra yanıt vermiş. Üstelik hiçbir işlem yapmamış. Oysa ki ALG Spor’un transfer yapamaz yasağı var. Dolayısıyla lisansı olmayan oyuncu oynatmış oluyor.

FIRAT FİDAN: FEDERASYON SÜREKLİ HATALI KARARLAR ALIYOR

Beşiktaş Kadın Futbolundan sorumlu yönetici Fırat Fidan o kadar çok alınan yanlış kararlardan söz etti ki:

“Kural hatası yapılan maçlar var, 5 oyuncunun 5 defa değiştirilmesi, 5 sarı kartı olan oyuncunun altınca sarı kartı almasına rağmen oynamaya devam etmesi gibi. Hiç bir şey yapılmıyor. Transfer yasağı olmasına rağmen transfer yapıp oynatıyorlar. Lisansız oyuncu oynatıyorlar. Son 2 sene 10-15 tane skandal kararlar var. Ancak bir şey yapılmıyor. Burası amatör lig diye düşünüp ilgilenmiyorlar. Ancak kadın futbol liginin bir an önce yarı profesyonelliğe geçmesi gerekir” dedi.

KADIN FUTBOLCULAR BOŞ TRİBÜNLERE OYNUYOR NEREDESİNİZ?

Beşiktaş kadın futbolu maçında üzüldüğüm bir konu da kızların boş tribünlere oynaması oldu. Sevgili taraftarlar kızlarımızı yalnız bırakmayın lütfen. Erkekler kadar onlar da desteği hak ediyorlar. Yazık bomboş tribünlere oynadılar. Beşiktaş’ın o kadar seyircisi yok mu?