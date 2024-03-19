Mehmet Büyükekşi neden görevden alınamaz? Recep Çınar açıkladı

Türkiye’de herkes, futbolun çivisinin çıktığından şikayet ediyor, ama hiç kimse de bu konuda bir şey yapmaya yanaşmıyor…

En son Trabzon’da yaşananlardan sonra, sadece ülkemizde değil, dünyanın gündeminde kendine yer bulan olaylardan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe TV’de yaptığı açıklamalar da, 2 Nisan’a kadar gündemden düşmeyecek gibi duruyor…

“Türk futbolunda neler oluyor” diye sormaya gerek yok, zira bizim ülkemizde, yani futbolumuzda olan şeyler…

Çokta hayretimize gidecek olaylar değil…

Çünkü, bu anlamda sabıkalıyız!

Sporda şiddet kanunu ilk günden bugüne kadar çok yakından takip ettiğim bir konu…

Elbette o günden bu yana çok şey değişti…

Ülkemizde şiddet, yani tribün olaylarında düşüşler var mı?

“Hayır” diyemeyiz…

Ancak İngiltere’nin bu alanda yaşadıklarından sonra şok tedbirler uygulamaya koyması ile çok çabuk önüne geçtiği holiganizm ile biz adeta alıştıra alıştıra ya da sindire sindire mücadele etmeye çalışıyoruz…

Çıkan kanunların uygulamaya konulmasını erteliyoruz, yaptırımların uygulanmasını erteliyoruz vs…

Asıl sorumluluk sahiplerinin kulüp yöneticileri olduğunu da görmezden geliyoruz…

En büyük sıkıntı da bu…

Sadece kulüplerde değil, federasyonlarda da aynı sıkıntılar var…

Bunca yılın spor yazarı olarak diyorum ki, bir müsabaka anında ya da sonrasında sahaya veya salona, yani oyun alanına atlayan şahıs hapse gireceğini ve alacağı ceza 6 ay mı olur, 12 ay mı olur onu bilecek!

Bu kadar basit…

Trabzon’da olayların pimini çekenler, göstermelik bir ceza ile kurtulmamalılar…

Devreye siyasiler veya emmiler dayılar girmemeli…

En azından emsal teşkil etsin ve caydırıcı olsun…

Öyle değil mi?

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HALİL UMUT MELER

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruğunu kendim yemiş kadar canım acımıştı…

Halil Umut Meler’den söz ediyorum…

Gerçekten çok üzülmüştüm…

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarının fitilini ateşleyen adam olarak çıktı karşımıza…

Keşke, maçı tatil edebilseydi…

Çünkü, buna yetkisi vardı…

Ama, etmedi…

Talimatlar gereği, maç başladığı anda, o maçın tek patronu kendisidir…

Çok sevdiğim bir hakem arkadaşım, “Halil Umut Meler maçı tatil etmeliydi ve bu olaylara çanak tutmamalıydı” dedi…

Haklı mı?

Kesinlikle haklı…

Ben de aynı görüşteyim.

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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Mehmet Büyükekşi…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Başkanı…

Başka bir deyişle de, Türk futbolunun “kum torbası” gibi…

Başta ben olmak üzere, gelen vuruyor, giden vuruyor…

Yetmiyor, arada bir kafa da atıyoruz…

Ama adam bana mısın demiyorum…

Herkes istifa edecek mi veya görevden alınacak mı diye bekliyor…

Ne istifa eder, ne de görevden alınır!

Nedenini yazacağım…

Futbolumuzdaki olaylar Trabzon’da meydana geliyor olsa da, alt liglerde neler oluyor, neler!

Bu olayların öncesi ve sonrası olanlar ile sevkler ve cezalar boyutu ile de TFF yıpratılıyor, dolayısıyla da huzursuz bir çalışma ortamı, TFF çatısı altında egemen oluyor…

Ben de dahil, pusuda bekleyenler TFF gidiyor mu, Mehmet Büyükekşi istifa ediyor mu ya da görevden alınıyor mu gibi bir beklenti içerisine giriyoruz…

Benim düşünceme göre; ne Mehmet Büyükekşi istifa eder veya ettirilir, ne de TFF kabuk değiştirir…

Bu yaz, yani 14 Haziran’da başlayacak Avrupa Futbol şampiyonası var ve biz de ülke olarak bu şampiyonada mücadele edeceğiz…

Dolayısıyla da, Avrupa şampiyonası öncesinde bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum…

Ancak burası Türkiye…

Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun gidişi de beklenmedik bir zamanda olmuştu…

Hem de “Olağan Genel Kurula” bir yıl gibi bir zaman varken.

ALİ KOÇ’UN GENEL KURUL KARARI

Gelelim Fenerbahçe’nin, yani Ali Koç ve yönetiminin “Olağanüstü Genel Kurul” kararına...

Öncelikle şunu hatırlatmakta yarar var; Ali Koç, daha önceki bir konuşmasında “Önümüzde iki tane yol var. Ligden çekilme falan saçma sapan şeyler, öyle bir şey yok. Ligden çekildin mi amatör kümeden başlamak zorundasın” diyerek, Fenerbahçeli üyelerin yüreklerine su serpmişti…

Dolayısıyla 2 Nisan’da gerçekleştirilmesi beklenen “Olağanüstü Genel kurul” toplantısında, Fenerbahçe futbol takımının ligden çekileceğine inanmıyorum…

Çok detaya girmeyeceğim…

Hem de çok sevdiğim Fenerbahçeli Av. Tevfik Buğdaycı’nın ve 200 arkadaşının “çekilelim” oyu kullanacak olmalarına rağmen…

Ali Koç’un bu hamlesinin arkasında neler yatıyor bilemem…

Güven tazeleme olabilir mi?

Bilemem…

Kaçacak şampiyonluğun hasarını en azla atlatmak mı?

Kimbilir…

Yukarıda da dediğim gibi, çok detaya girmeyeceğim, ama ben Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışından çekileceğine zerre kadar inanmıyorum.