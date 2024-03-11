Futbolun Afroditi açıkladı. Balkan ruhu Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilecek mi?

Dün Şükrü Saraçoğlu Stadı’na Fenerbahçe-Pendikspor karşılaşmasına gittim. Aklıma birden 2000’li yıllardaki Fenerbahçe kadrosu geldi. O zaman da Fenerbahçe’nin kadrosunda dağılan eski Yugoslavya ülkelerinden 5 futbolcu vardı, bu sezon da.

Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunda eski Yugoslav asıllı oyuncuların katkısı büyüktü. Sarı-Lacivertli takımın o dönem kadrosunda Sırp oyuncular Zoran Mirkoviç, Nikola Lazetic, Boşnak oyuncular Misko Muriç ve Elvir Baliç ile Hırvat futbolcu Milan Rapaiç vardı. Ve Yugoslav ekolu Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyan etkenlerden biri olmuştu.

Bu sezon da Fenerbahçe’de yine eski Yugoslavya ülkelerinden 5 futbolcu oynuyor. Kalede Hırvat Dominik Livakoviç, Boşnak Edin Dzeko, Rade Krunic, Sırp Dusan Tadiç ve Slovenyalı Miha Zajc. Aynı dili konuşan bu oyuncular bakalım bu sezon da Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilecek mi?

Televizyonculuk yaptığım yıllarda Fenerbahçe’nin Kadıköy’de çok maçına gitmiştim. Bu sezon dışarıdan bir gözle izlediğim Fenerbahçe’de eksik olan tek şey ne diye sorarsanız, “İnanmak” diye yanıtlarım.

Ali Koç bağıra bağıra “Şampiyon olacağız” demeli

Geçtiğimiz aylarda “Ben olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen Ali Koç’un bu düşünceden acilen çıkması lazım. Hatta eline telefonunu, mikrofonu, falan alıp bangır bangır bağırması gerekiyor. Yeniden aday olmayacağı düşünülen Ali Koç’un şunu demesi şart “Evet benim için son şans, ben bu koltuğu şampiyon olarak bırakmak istiyorum” bu kadar kısa ve net cümle yeter. Ali Koç, önceki açıklamalarıyla çok büyük bir iletişim hatası yaptı. Şimdi düzeltmek de onun elinde. Öyle televizyon stüdyosuna falan da gerek yok. Statta alsın eline telefonunu konuşsun, o bile yeter.

Bu sene hakem hataları ayyuka çıktı. Gerçekten de hiçbir takım iyi futbol oynamıyor. Kim daha çok hak ediyor derseniz, ona bile yanıt bulmakta zorlanıyorum. Sadece süreci iyi yöneten, daha çok inanan ve daha çok çabalayan kazanacak.

Sanırım hakem hatalarıyla geçecek 7 haftadan sonra kimin şampiyon olacağının kararı, Rams Park’taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kalacak.