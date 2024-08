Futbolun dev kadrolu 100’ü

Ersin Düzen, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarına döndü. Geçtiğimiz günlerde tv100 ile anlaşan sunucu, yeni bir futbol programına başladı.

Ersin Düzen, Cuma günü başlayan 2024-2025 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Tümer Metin ve Galatasaray’ın eski yıldız golcülerinden Ümit Karan ile her hafta sonu maçların değerlendirmesini yapacak, sıcak gelişmeleri izleyicileriyle paylaşacak.

Ersin Düzen’in moderatörlüğünü yaptığı “Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü”, her hafta sonu tv100’de ekranlara gelecek. Reytingi bol bir sezon diliyorum.

Savcı Yaman, farkını hissettirecek

Kanal D’nin tek yaz dizisi olan ‘Yalan’, yayınlandığı günlerde aldığı reytinglerle dikkat çekerken oyuncu kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

En son ‘Üç Kız Kardeş’te izlediğimiz Gökberk Demirci, Hakan İnan’ın yönetmenliğini yaptığı, Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun senaryosunu kaleme aldığı Süreç Film imzalı diziye Savcı Yaman rolüyle dâhil oldu. Gökberk Demirci, her rolünün hakkını veren bir isim. Benim de beğenerek takip ettiğim oyunculardan. ‘Üç Kız Kardeş’e katılır katılmaz performansıyla farkını hissettirmişti. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ‘Yalan’da da yine oyunculuğunu konuşturacağından kuşkum yok.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı ‘Yalan’daki yeni yolculuğu hayırlı, reytingi bol olsun.

Balkan esintili ‘Aşktan Söz Et’

Ege, 2025 yılında çıkaracağı ‘Best Of’ albümünden 4. şarkısı ‘Aşktan Söz Et’i T-Ekspres Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Taner Çetin Pehlivan’a ait şarkının düzenlemesini Erol Temizel yapmış. Yavuz Selim Kılınç’ın yönetmenliğini üstlendiği şarkıya eğlenceli bir de klip çekilmiş. Yumuşak melodik formu ve ritmik soundu ile şarkı, zirveye göz kırpıyor. Şarkının eski versiyonunu bozmadan yenilenmiş sound ile projeyi hazırlayan Ege’nin bu kez ritmi daha yüksek tutmak adına Balkan nefesli enstrümanlarını kullanmayı tercih ettiği görülüyor.

‘Aşktan Söz Et’, hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.