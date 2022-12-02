4 atan Almanya'nın Kosta Rika maçının neden tarihe geçtiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Bana göre Katar'daki Dünya Kupası'nın en önemli maçıydı.

E Grubu'na favori olarak başlayan Almanya'nın şansını son maça bırakması değildi bunun nedeni.

Sadece galibiyetin yetmemesi, fark gerekmesi de değildi.

Bu maçın önemi Stephanie Frappart'tı.

Evet; karşılaşmayı yöneten Fransız kadın hakem; tarihi bir iş yapıyordu. İlk kez bir kadın hakem Dünya Kupası tarihinde maç yönetiyordu. Yardımcı hakem olarak da Karen Diaz görev alıyordu.

İtiraf edeyim. Beni de çoğu insan gibi kadın hakemin nasıl maç yöneteceği ilgilendiriyordu. Merak ediyordum; nasıl hatalar yapacak diye.

Maç başladı. Almanya daha ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına aldı. Kosta Rika'nın durumuna üzülmedim değil. Muhammed Ali'nin rakibini köşeye sıkıştırıp üst üste yumruklaması gibi bir ilk yarı izledik. 10. dakikada da Gnabry'nin kafa vuruşuyla öne geçtiğini gördük.

İlk yarı böyle geçti. Sıkı durun; şunu da söyliyeyim. Kadın hakem hiç hata yapmadı.

İkinci yarıya da Almanya baskılı başladı. Galibiyet yetmiyordu. Japonya'nın da İspanya'ya beraberlik golü attığı haberi gelince daha da yüklenmeye başladı. Peşindan bir de öne geçmez mi Japonya.

Artık çok gol gerekliydi Almanya'ya.

55'te İlkay da çıktı oyundan. Artık savunma değil, hücum şarttı. Ve Almanya her şeyiyle yüklenmeye başladı. Ama savunmayı unuttu. 59. dakikada da ani bir kontratakta golü yedi. Tejeda topu filelere yolladı ve Almanya'yı karabasan bastı.

Yine de yüklendi. 61'de bir topu direkten döndrü Almanların. Sonra bir tane daha. Peşinden Müller'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi. Artık sağdan soldan kıyıdan köşeden esterebim yapıyorlar, pozisyon üstüne pozisyon yakalıyorlardı.

Ama 70. dakikada inanılmaz bir olay oldu. Kosta Rika yine bir atak atak yaptı, Almanya ceza alanı karıştı, Vargas topu ağlara yolladı: 2-1. Bu durumda Almanya eleniyordu. İnanılacak bir şey değildi bu.

Almanya iyice yüklenmeye başladı ve hemen 3 dakika sonra Havertz topu ağlara yolladı: 2-2.

Tarihi bir maç oluyordu her şeyiyle. Unutulmayacak hem de. 76'da Füllggruh'un 6 pastaki vuruşunu kalecinin çıkarması inanılmazdı. Kosta Rika inanılmaz bir mücadele veriyordu güçlü rakibi karşısında.

Ama o kadar bastırıyordu ki Almanya. Bu güneşe kar dayanmaz. 85. dakikada Havertz topu bir kez daha ağlara yolladı: 3-2.

89'da Almanya Füllggruh bir gol daha attı: 4-2. Ama bu skor bile yetmiyordu Almanya'ya. Artık gruptan çıkmak için Almanya'nın tüm umutları gruptaki diğer maçta Almanya'nın Japonya'ya gol atmasına bağlıydı. Ama gol sesi gelmedi.

Almanya geçen dünya kupasından sonra bir kez daha elendi. Tarihi bir geceyli bu tarihi. Kolay kolay unutulmayacak.