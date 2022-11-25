Çebi-Kazancı projesi çöp oldu, milyonlarca lira boşa savruldu. Beşiktaş'ın 1.5 yılı nasıl heba edildi. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

En kolay iştir başarısızlıkta sorumluluğu teknik direktöre yıkmak.

Yönetimlerin başvurduğu ilk çaredir bu; kov teknik adamı tribünlere selam çak!

Oysa teknik direktör başarısızsa o teknik direktörleri getirenler daha da başarısız değil midir? Adam kendi kendine mi gelmiştir oraya, silah zoruyla mı oturmuştur koltuğa?

Transferleri kim yapmıştır, hocanın eline o oyuncuları kim vermiştir?

Onların kabahati hiç mi yoktur?

Olmaz mı? En başta yönetimin iflasıdır bu.

Beşiktaş'ın başında Ahmet Nur Çebi var. Futbol ise futboldan ne kadar anladığı meçhul olan Ceyhun Kazancı'yı getirmiş.

Valerien Ismael'i alıp da getirdikleri ilk günü hatırlıyorum. Ceyhun Kazancı bulmuş! Avrupa'da kimsenin görmediği adamı görmüş, getirmiş. Projelerini anlatmış. Çebi de çok heyecanlanmış! Bu şekildeydi haberler.

Ayrıca Çebi ile yönetiminin ve de Ceyhun Kazancı'nın projesinin sonucuydu yeni transferler.

Valerien'in ne olduğu daha geçen sezondan belli olmuştu. Ama inatla iş başında tutuldu. Çebi, eleştirenleri de Beşiktaş düşmanı ilan etti. Hatta bazılarının para karşılığı bu işi yaptığını bile ileri sürdü.

Ama güneş balçıkla sıvanmadı. Bu sene de yapılan saçmalıkların ardından daha fazla dayanamadı, Valerien Ismael'i gönderip Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.

Şenol Güneş ise işe başlayınca gördü ki "müthiş proje" ile yapılan transferler facia.

Eş dost toplantılarında sürekli dile getirdi.

- Kadro kötü. Bir kaç takviye ile olacak gibi değil.

- Stoperlerin yetenekleri kısıtlı. Geriden oyun kurmak imkansız. Kademeye girmeyi bile bilmiyorlar.

- Ghezzal yok. Yerine Muleka'yı koymuşlar. Olmaz. Orada o olmaz. Beşiktaş deneme tahtası mı?

- 10 numara yok. Takımın merkezinde sıkıntı büyük.

- Atiba 40'ına gelmiş, Souza kariyerinin sonunda. Alternatif transferler de yapılmamış.

Daha bunun gibi çok sıkıntılar olduğunu anlatmış hoca.

Büyük bir ihtimalle bugünkü basın toplantısında "Kral çıplak" diyecek hoca. Beşiktaş'ın kadrosunun sanıldığı gibi iyi olmadığını anlatacak.

Bakalım bundan kim neyi anlayacak?

Bir başkanın ille de futbolu iyi bilecek diye bir kuralı yok. Ama seçimini iyi yapacak.

Beşiktaş'ın onca değeri varken (Metin, Ali, Feyyaz, Fikret, Ziya, Gökhan, Şifo Mehmet gibi) Ceyhun Kazancı diye birini oraya oturtmayacak. Yapılan onca yanlışa rağmen arkasında durmayacak.

Yoksa milyonlar çöpe gider işte böyle. Proje diye yutturulan palavra da yakar seni.

İkide bir Fikret Orman'a dava açmalar da unutturamaz bu rezillikleri.

Şimdiye kadar yaptın yaptın da.

Bari bundan sonrası için bir yol haritası çizin kulübe.

Yep yeni bir çehre ile.