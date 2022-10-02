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  • Valerien Ismael mi Jorge Jesus mu? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Valerien Ismael mi Jorge Jesus mu? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

''Derbinin havasına basın erken girdi. Günlerdir yazıyorlar. Ismael şunu yapacak, Jesus şöyle oynatacak, taktik savaşları olacak gibi.''

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 13:33
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Valerien Ismael mi Jorge Jesus mu?

Valerien Ismael mi Jorge Jesus mu? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Hocaların işi onbirleri belirleyip sahaya sürmekte bitecek oysa ki. Gerisi futbolcunun işi.
Bir de oyun içinde yapılacak müdahaleler de etkili olacaktır elbette ki.

Hocaların hocası rahmetli Coşkun Özarı, "Bir teknik adamın skora etkisi yüzde 40'ı geçmez" derdi. Şimdi buna göre bakarsak;

1- Jesus İsmail'e göre daha tecrübeli. Ülkesinde de defalarca böyle büyük maçlarda hocalık yaptı. Bu tip atmosferleri iyi biliyor.

2- Ismael heyecanlı bir tip. Birden bire tuhaf kararlar verebiliyor. Jesus ise soğukkanlı.

3- Şimdiye kadar Jesus oyuncu değişikliğinde hep turnayı gözünden vurdu. Ismael ise genellikle saçmaladı.
Hocalara baktığımızda Fenerbahçe daha avantajlı sonuçta. 

Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe galibiyete yakın! Unutmayın ki Beşiktaş'ın taraftar avantajı var. O taraftar ölüyü bile diriltebilir. O derece yani.
Ben Beşiktaş'ı galibiyete daha yakın görüyorum. Yeter ki birilerı İsmael'i zaptetsin!

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