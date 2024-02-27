G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı

Brezilya'da toplanan G20 Maliye Bakanları küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimalinin arttığını ifade etti.

Bloomberg News tarafından görülen 23 Şubat tarihine ait açıklamada metni taslağında küresel ekonomik görünümde risklerin daha dengeli olduğu, hızlı dezenflasyon sürecinin ise yukarı yönlü risk oluşturduğu söyledi.

Son dönemde özellikle Ukrayna - Rusya savaşı ve İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar sebebiyle G20 toplantılarında ayrışmalar görüldü. Taslak metinde isim vermeden 'dünyanın birçok bölgesindeki çatışmaların' zorluk oluşturduğu paylaşıldı.

Metinde, son zamanlarda pandeminin etkileri, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele eden küresel ekonomiye dair daha iyimser görüşler yer aldı. Çoğu ekonomide uygun para politikaları ve tedarik zinciri sıkıntılarının azalmasıyla enflasyonun yavaşladığı vurgulandı.