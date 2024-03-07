G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de artık son viraja giriliyor. Artık herkes hesap yapıyor. Kalan maçlar ortada. Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 puan önünde. Avantajlı gibi gözüküyor. Ama iki takımın birbirleriyle de maçları var.
Geride 10 hafta var. Bu 10 haftada alınacak sonuçlar şampiyonu belirleyecek.
İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları:
GALATASARAY 75 puan
Çaykur Rizespor
Kasımpaşa (D)
Hatayspor
Alanyaspor (D)
Pendikspor
Adana Demirspor (D)
Sivasspor
Karagümrük (D)
Fenerbahçe
Konyaspor (D)
FENERBAHÇE 73 puan
Pendikspor
Trabzonspor (D)
Adana Demirspor
Karagümrük (D)
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Konyaspor (D)
Kayserispor
Galatasaray (D)
İstanbulspor