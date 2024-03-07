G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de artık son viraja giriliyor. Artık herkes hesap yapıyor. Kalan maçlar ortada. Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 puan önünde. Avantajlı gibi gözüküyor. Ama iki takımın birbirleriyle de maçları var.

Geride 10 hafta var. Bu 10 haftada alınacak sonuçlar şampiyonu belirleyecek.

İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları:

GALATASARAY 75 puan

Çaykur Rizespor

Kasımpaşa (D)

Hatayspor

Alanyaspor (D)

Pendikspor

Adana Demirspor (D)

Sivasspor

Karagümrük (D)

Fenerbahçe

Konyaspor (D)

FENERBAHÇE 73 puan

Pendikspor

Trabzonspor (D)

Adana Demirspor

Karagümrük (D)

Sivasspor (D)

Beşiktaş

Konyaspor (D)

Kayserispor

Galatasaray (D)

İstanbulspor