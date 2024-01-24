Galatasaray: 105 İstanbulspor: 41

Kaynak: AA
Galatasaray: 105 İstanbulspor: 41
Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 32-5, gol sayılarında da 105-41 üstünlüğü var.

Galatasaray'ın rakibine karşı geçmişteki maçlarda büyük bir üstünlüğü olduğu görülüyor. Geride bıraktığımız 47 maçta Galatasaray 32, İstanbulspor 5 kez kazandı, 10 maç da berabere bitti.

Rekabette Galatasaray'ın attığı 105 gole, İstanbulspor 41 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda İstanbulspor'a sadece bir defa mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u ağırladığı maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu maçlarda 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET 6-0

Galatasaray, İstanbulspor'a karşı ligde en farklı galibiyetini 1962-1963 sezonunda evinde oynadığı maçta 6-0'lık skorla elde etti.

İstanbulspor ise Galatasaray'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda kendi sahasında oynadığı maçta 3-0'lık sonuçla aldı.

Ayrıca iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda gerçekleşti. İstanbulspor'un evinde oynanan maçı, Galatasaray 5-3 yendi. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç arasında en gollü olanı olarak tarihe geçti.

İlgili Haberler
Fatih Terim Galatasaray'ın yıldızına talip oldu. Sarı-kırmızılıları zora sokacak transfer
Bonucci'den Fenerbahçe itirafı. Transfer sürecini tek tek anlattı. Galatasaray ve Beşiktaş detayı
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması. Trabzonspor maçında sakatlanmıştı
Galatasaray’ın Okan Buruk’a maaşını ödemediğini açıkladı. Demirkol’a bir garip yalanlama geldi
Son Haberler
Tabletlerin çocuklara yararı da var ama... Sağlık
Tabletlerin çocuklara yararı da var ama...
AKP’nin Ankara Belediye Başkan adayları Gündem
AKP’nin Ankara Belediye Başkan adayları
Ağrı'da kar esareti: Birçok köy yolu ulaşıma kapandı Yerel Haberler
Ağrı'da kar esareti: Birçok köy yolu ulaşıma kapandı
Cem Toker'den Başak Demirtaş açıklaması. 'Yanlış anlaşıldım' Gündem
Cem Toker'den Başak Demirtaş açıklaması. 'Yanlış anlaşıldım'
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi yaşamını yitirdi Gündem
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi yaşamını yitirdi
Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez kaç yaşında nereli? Keşfet
Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez kaç yaşında nereli?
Fatih Terim gitti. Hikmet Karaman geldi! Spor
Fatih Terim gitti. Hikmet Karaman geldi!