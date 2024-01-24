Galatasaray: 105 İstanbulspor: 41

Galatasaray'ın rakibine karşı geçmişteki maçlarda büyük bir üstünlüğü olduğu görülüyor. Geride bıraktığımız 47 maçta Galatasaray 32, İstanbulspor 5 kez kazandı, 10 maç da berabere bitti.

Rekabette Galatasaray'ın attığı 105 gole, İstanbulspor 41 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda İstanbulspor'a sadece bir defa mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u ağırladığı maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu maçlarda 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET 6-0

Galatasaray, İstanbulspor'a karşı ligde en farklı galibiyetini 1962-1963 sezonunda evinde oynadığı maçta 6-0'lık skorla elde etti.

İstanbulspor ise Galatasaray'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda kendi sahasında oynadığı maçta 3-0'lık sonuçla aldı.

Ayrıca iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda gerçekleşti. İstanbulspor'un evinde oynanan maçı, Galatasaray 5-3 yendi. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç arasında en gollü olanı olarak tarihe geçti.