Galatasaray’ın Okan Buruk’a maaşını ödemediğini açıkladı. Demirkol’a bir garip yalanlama geldi

Demirkol Okan Buruk’un maaşının ödenmediğini söylerken Galatasaray cephesinden bir hafta sonra cevap geldiği ortaya çıktı.

Demirkol Galatasaray’daki mali kriz ve Okun Buruk’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Ya yok mu hakikaten ödeme krizi.

Yoksa kardeşim deli misiniz alın işte dersin.

Okan hoca aldı mı maaşını mesela?

Benim bildiğim almadı.

Ya da diğerleri 3-5 ay geriden.

Yeni yeni toparlandı.

Hatta benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki sezonun localarını satarak bu ödeme yapıldı.

Ve bununla ilgili Erden Timur’la ilgili problemler var içeride.

Mehmet Demirkol daha sonra ise Galatasaray’dan gelen yanıtı paylaştı.

İşte Demirkol’un o sözleri:

Okan Buruk'un maaşını alamadığını geçen hafta söylemiştim.

Bunu söyledikten sonra herkes benim sözlerimi gündeme taşıdı.

Oysa ben FIFA'nın Süper Lig takımlarıyla ilgili konuşurken direkt Galatasaray'ı eleştirmedim. Benim sözlerimle bir kombineli taraftar maç seyretmeyi mi terk edecek? Böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen sosyal medyanın yarattığı bir algı.

Galatasaray bana yanıt verdi. Okan Buruk maaşını zamanında alıyormuş. Maaşlar 2-3 ay gecikse de ödeniyormuş.

Geçen sene zarar ettikleri için bu sene kâr ettiklerinden geçen senenin borçlarını ödüyorlarmış.