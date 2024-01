Bonucci'den Fenerbahçe itirafı. Transfer sürecini tek tek anlattı. Galatasaray ve Beşiktaş detayı

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar anlaştığı Leonardo Bonucci, ilk röportajını yaptı. AA'ya konuşan İtalyan stoper, transfer sürecini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile ilk teması kurduğunu belirten Bonucci, "Bana herkesin beni çok arzuladığını iletti. Sonra Dzeko ile irtibata geçtim, kulüple ilgili ayrıntılı bilgiler aldım. Bu sayede buraya gelmeye karar verdim. Fenerbahçe en doğru tercihti. Kariyerimi şampiyonluk ve kupalarla noktalamak istiyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı alınacak kupaların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Edin Dzeko'nun transfer sürecinde etkisine değinen Bonucci, "Buraya gelmeden önce de benim ne istediğimi, futbola nasıl baktığımı insanlar iyi tanıyordu. Dzeko ile burayla ilgili konuştuk. Eğer böyle bir imkan doğarsa, fikrime danışırlarsa tabii ki ben bu konuda yardımcı olurum, görüşürüm. Burası gerçekten Türkiye'deki en iyi, en büyük camia. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük futbol takımı, en büyük camiası. Taraftarın aşkı müthiş" ifadelerini kullandı.

Bonucci; teknik direktör İsmail Kartal hakkında şunları söyledi: "Benim için her insanın ilk izlenimi çok önemlidir. Fenerbahçe için en iyi seçeneğin İsmail Kartal olduğunu düşünüyorum. Camiayı çok iyi biliyor. Taraftarların ne istediğini de biliyor. Takımdaki herkesle her gün iletişim kuruyor. İdmanların da çok kaliteli olduğunu belirtmem lazım. Samsun'a karşı bulduğumuz gol fırsatlarını değerlendiremedik. Olumlu olmalıyız. Birlik olarak aynı hedefe gitmemiz gerekiyor. Mayısta şampiyon olmak istiyoruz, bunu başarmak için her şeyimizi ortaya koyacağız."