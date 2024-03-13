Galatasaray acı haberi verdi

Beyza Damgacıoğlu
Galatasaray acı haberi verdi
Sarı kırmızılı camiada büyük üzüntü yaratan haberi kulüp açıkladı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta tribünde rahatsızlık geçiren taraftarı Selçuk Tuncer hastaneye kaldırılmıştı.

Sarı kırmızılı kulüp Tuncer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasarayımızın, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Selçuk Tuncer’in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi, 14 Mart 2024 Perşembe günü Alanya Gürses Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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