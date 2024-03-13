Ali Koç patladı

Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı birlik mesajına patladı.

Aziz Yıldırım’a daha önce neredeydin diye soran Ali Koç "Aziz Yıldırım'ın herhalde 6 sene sonra aklına geldi birlik ve beraberlik. Keşke 6 senede daha sıkı sarılsaydı kulübüne." dedi.

Aziz Yıldırım ne demişti?

"Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene, 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey, onun için hepimizin birlik beraberliği önemli."