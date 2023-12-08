Galatasaray Adana Demirspor. İlk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Adana Demirspor. İlk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış maçı saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, kart görmesi durumunda 16. haftadaki Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi kararını verdi. Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan (Barış), Torreira, Kerem D. (Oliveira), Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Adana Demirspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Ertaç, Dorukhan (İsmail), Semih, Cisse, Abdurrahim, Ndiaye (Stambouli), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang.

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