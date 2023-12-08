Galatasaray taraftarı polisi kırmızı alarma geçirdi. Kopenhag'da ceza bölgesi oluşturulacak

Kopenhag polisinden "Galatasaray" önlemi! Güvenlik toplantısında alınan kararlar maç günü hayata geçirilecek.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray taraftarı polisi kırmızı alarma geçirdi. Kopenhag'da ceza bölgesi oluşturulacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Kopenhag'la mücadele edecek.

Gruptan çıkacak takımın belirlenmesi adına büyük önem taşıyan kritik mücadele öncesinde Danimarka polisi adeta kırmızı alarma geçti.

Milliyet'in haberine göre Kopenhag'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın Danimarka polisi tarafından yüksek riskli organizasyonlar arasında tanımlandığı aktarıldı.

Danimarka'da polis departmanından yapılan açıklamada; Parken Stadyumu'nun çevresinde geçici 'ceza bölgesi' oluşturulduğu açıklandı.

Danimarka polisinin uygulamaya aldığı 'ceza bölgesi' ile iki takım taraftarları arasında yaşanabilecek olası gerilimin engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kopenhag - Galatasaray maçının oynanacağı gün Danimarka saatine göre 15.00'ten ertesi gün 03.00'e kadar olan süreçte 'ceza bölgesi' olarak tanımlanan alanda belirlenen belli suç türlerinde cezaların ikiye katlanmasının öngörüldüğü vurgulandı. Şiddet, vandalizm ve kamu düzeninin bozulması gibi suçların bu kapsamda daha yüksek cezalar ile değerlendirileceği belirtildi.

"CEZA BÖLGESİ"

Kopenhag maçında deplasman tribününde yer alacak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili de çarpıcı bir karara imza atıldığı öğrenildi. Deplasman tribününde yer alacak taraftarların maçın bitmesinin ardından 1 saat daha stadyumda tutulacağı belirtildi.

Kopenhag taraftarlarının Parken Stadyumu'ndan ayrılması ve bölgeden uzaklaşmasının ardından Galatasaray taraftarlarının dışarı çıkarılmasının planlandığı vurgulandı.

Kopenhag'da polis departmanının önde gelen müfettişlerinden Peter Dahl da alınan kararlara dair açıklamalarda bulundu. 'Ceza bölgesi' ve diğer uygulamaların, kavga ile kargaşa riski nedeniyle alındığını belirten Peter Dahl şu ifadeleri kullandı:

"DENEYİMLERİMİZ VAR"

"Parken'de maç varken her zaman huzurlu bir akşam olmasını umuyoruz ancak aynı zamanda dürüst olmak gerekir ki bu iki kulüpten belirli taraftar grupları ile deneyimlerimiz olduğunu ve bu grupların rahatsızlık yaratma riskinin bulunduğunu da söylemeliyiz.

Maç nedeniyle kavgalar yaşanabilir. Sıkılaştırılan ceza alanı uygulaması ve konuk takım taraftarlarının stadyumdan geç çıkarılması ile ortamı biraz olsun yumuşatabileceğimizi ve tüm barışçıl futbolseverlerin iyi bir akşam geçirmesini umuyoruz."

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