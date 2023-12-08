RAMS Park taraftarını bekliyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi son durum

Trendyol Süper Lig'in 15. haftanın perdesi, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile başlayacak.
Kritik maç saat 20.00'de başlayacak.
Maça saatler kala RAMS Park dolmaya başladı.
Taraftarlar, stadyuma giriş yapıyor.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala statta son durum...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftanın perdesi, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile başlayacak.
Kritik maç saat 20.00'de başlayacak.
Maça saatler kala RAMS Park dolmaya başladı.
Taraftarlar, stadyuma giriş yapıyor.