RAMS Park taraftarını bekliyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi son durum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala statta son durum...

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
RAMS Park taraftarını bekliyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi son durum

Trendyol Süper Lig'in 15. haftanın perdesi, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile başlayacak.

Kritik maç saat 20.00'de başlayacak.

Maça saatler kala RAMS Park dolmaya başladı.

Taraftarlar, stadyuma giriş yapıyor.

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