Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Avusturya ekibi LASK ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray, Avusturya’nın önde gelen futbol takımlarından LASK ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma, iki kulübün hazırlık maçları, turnuvalar ve oyuncu izleme gibi alanlarda yakın iş birliği yapmasını öngörüyor.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan resmi açıklamaya göre, bu iş birliğinin ilk etkinliği olarak Galatasaray Futbol A Takımı, 11 Temmuz’da LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Summer Series Upper Austria turnuvasının açılış maçında sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz 2024 Perşembe günü TSİ 20.30’da Linz’deki Raiffeisen Arena’da LASK ile kozlarını paylaşacak.

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