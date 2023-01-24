Yöneticilerle masaya oturacak: Galatasaray'da Fofana harekatı

Galatasaray, David Fofana'nın transferini bitirmek için bu hafta Londra'ya çıkarma yapacak.

Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ UYGULANACAK

Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da Chelseali yöneticilerle masaya oturacağı ve oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Cimbom, 20 yaşındaki Fildişili yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Erden Timur'un Chelsea'li yöneticilerle bu konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor.

İngiliz ekibinin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonuna soğuk yaklaştığı belirtildi.