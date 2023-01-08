Derbide tartışmalı pozisyon

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşıyor.
Galatasaray'ın 14.dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanattan kullanılan frikikte Oliviera sağ ayağıyla sert vurdu, Altay'ın çıkardığı topa kale sahası içi sağ çaprazında Nelsson kafayı vurdu. Ardından yaşanan karambolün ardından kale dibinde sol çaprazda Abdülkerim'in kafayla dokunduğu top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
VAR'da incelenen pozisyon incelendi ve ofsayt kararı verildi.
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