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Derbide tartışmalı pozisyon

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında topu ağlara gönderdi ancak gol iptal edildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:23
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Galatasaray derbide golü attı iptal edildi. Tartışmalı pozisyon

Derbide tartışmalı pozisyon
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Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşıyor.

Galatasaray'ın 14.dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanattan kullanılan frikikte Oliviera sağ ayağıyla sert vurdu, Altay'ın çıkardığı topa kale sahası içi sağ çaprazında Nelsson kafayı vurdu. Ardından yaşanan karambolün ardından kale dibinde sol çaprazda Abdülkerim'in kafayla dokunduğu top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

VAR'da incelenen pozisyon incelendi ve ofsayt kararı verildi.

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