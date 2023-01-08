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Hakan Keleş mağlubiyeti değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş maçı değerlendirdi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 20:52
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Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hakan Keleş maçı değerlendirdi

Hakan Keleş mağlubiyeti değerlendirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İçeride kazanmayı istiyorduk. Bizim için büyük bir avantaj olacaktı ama kaybettik, üzgünüz." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Keleş, "İçeride kazanmayı istiyorduk. Bizim için büyük bir avantaj olacaktı ama kaybettik, üzgünüz. Oyuna bakacak olursak üstün olan taraftık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Biz de ilk yarıda çok fazla pozisyona giremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik." diye konuştu.

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