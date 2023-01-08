Recep Uçar değerlendirmelerde bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Alt sıralardan kurtulma adına ciddi mücadele veren bir ekibiz. Alınacak her puan bizim için çok değerli.

Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. Bizim için çok zor bir maç oldu. İlk yarı kötü bir oyun oynadık. İkinci yarıda 60'tan sonra daha iyiydik. Bugün oynadığımız oyunun karşılığını aldık. Bizim için buradan alınan 3 puan çok önemli."