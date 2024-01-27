Galatasaray'dan Muslera kararı. Ne yapacağını bilemedi

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera’nın geleceği hakkında karar verildi.
1 SENE DAHA KALMASINI İSTEDİLER
Sarı-kırmızılılar Uruguaylı file bekçisine düşük bir maaştan 1 sene daha takımda kalması için teklif götürdü.
ZAMAN İSTEDİ
Geçen 13 senenin ardından ülkeye dönmeyi düşünen Muslera gelen teklif sonrası düşünmek için zaman istedi.
15 KUPA KAZANDI
Galatasaray’da 489 maça çıkan Muslera 6 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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