Galatasaray'dan Muslera kararı. Ne yapacağını bilemedi

Kaynak: Sabah
Galatasaray'dan Muslera kararı. Ne yapacağını bilemedi
Sözleşmesinin son senesinde olan Muslera'ya Galatasaray 1 yıllık yeni bir sözleşme önerdi.

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera’nın geleceği hakkında karar verildi.

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1 SENE DAHA KALMASINI İSTEDİLER
Sarı-kırmızılılar Uruguaylı file bekçisine düşük bir maaştan 1 sene daha takımda kalması için teklif götürdü.

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ZAMAN İSTEDİ
Geçen 13 senenin ardından ülkeye dönmeyi düşünen Muslera gelen teklif sonrası düşünmek için zaman istedi.

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15 KUPA KAZANDI
Galatasaray’da 489 maça çıkan Muslera 6 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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