Serdar Dursun'un bir sözü yetti. Kadınlar kahkahaya boğuldu

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Serdar Dursun'un bir sözü yetti. Kadınlar kahkahaya boğuldu
Fenerbahçeli Serdar Dursun'un, bir restoranda İzmirli kadınlarla sohbeti sosyal medyaya damga vurdu.

Sezon başında ayrıldığı Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde geri dönen Serdar Dursun, Rize'de attığı golle takımının geri dönüşünde önemli rol oynamıştı.

Yeniden Sarı-Lacivertli taraftarların sevgisini kazanan tecrübeli futbolcu, sempatik tavırlarıyla da ilgi çekiyor.

Serdar Dursun son olarak bir restoranda görüntülendi.

Sosyal medyada yer alan videoda; İzmirli olduklarını söyleyen kadınlarla sohbet eden Serdar Dursun bir lafıyla etrafındakileri kahkahaya boğdu.

Serdar Dursun'un "Hepsi güzel baksana" demesi üzerine İzmirli kadınlardan biri, "Hepimiz İzmirliyiz çünkü. İzmirliler'in havası başka onun için" karşılığını verdi.

O sırada başka bir kadının da "Seni daha çok sevdik" dediği duyuldu.

Bu tatlı sohbet kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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