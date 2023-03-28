﻿Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi

Portekiz basınından O Jogo, Galatasaray'ın Portekiz'de Boavista forması giyen Gaius Makouta ile ilgilendiğini yazdı.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine takımın defansif orta sahasına transfer yapmaya karar verdiği ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Gaius Makouta'ı istediği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan'da kısa süre forma giyen Makouta, 2017'de Covilha'ya transfer olarak Portekiz'e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan'da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021'de Boavista kadrosuna katıldı.

Kongolu olan 25 yaşındaki Gaius Makouta 29 maçta foram giyerken 4 asist yaptı.