28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi

Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi

Portekiz basını Galatasaray'ın Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Gaius Makouta'yı istediğini yazdı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 23:51
Takip Et

Galatasaray Gaius Makouta'nın peşinde

Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi
+
Aa
-

Portekiz basınından O Jogo, Galatasaray'ın Portekiz'de Boavista forması giyen Gaius Makouta ile ilgilendiğini yazdı.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine takımın defansif orta sahasına transfer yapmaya karar verdiği ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Gaius Makouta'ı istediği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan'da kısa süre forma giyen Makouta, 2017'de Covilha'ya transfer olarak Portekiz'e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan'da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021'de Boavista kadrosuna katıldı.

Kongolu olan 25 yaşındaki Gaius Makouta 29 maçta foram giyerken 4 asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
4
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
5
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
6
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
7
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
﻿Fransa yine kazandı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplu sonuçlar
﻿Fransa yine kazandı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplu sonuçlar
﻿Fransa yine kazandı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplu sonuçlar
﻿Marcao'dan kötü haber
﻿Marcao'dan kötü haber
﻿Marcao'dan kötü haber
﻿Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi
﻿Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi
﻿Galatasaray onu istiyor. Sürpriz transfer gelişmesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.