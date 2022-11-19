Benfica Seferovic'e kapıyı kapattı. Galatasaray geri göndermek istiyor ama...

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığı Haris Seferovic, bekleneni veremedi.

Ligde sadece 4 kez ilk onbire girebilen, toplam 11 maçta forma gilen ancak hiç gol atamadığı gibi asist bile yapamayan Seferovic'i sarı kırmızılıların geri göndermeyi planladığı belirtildi.

Ancak Benfica İsviçreli futbolcuya kapıyı kapattı.

Portekiz gazetelerinden Record, Galatasaray'ın geri gönderme isteğine Benfica'nın sıcak bakmadığını yazdı.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de bu konuyla ilgili bir soruya "Sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı" diyerek istemediğini belirtti.