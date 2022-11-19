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''Zor olacak ama keyfini çıkarmak lazım'' Galatasaraylı golcü Seferovic'den açıklamalar

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası finallerine ikinci kez katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:56
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Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic'den açıklamalar. ''Zor olacak ama keyfini çıkarmak lazım''

''Zor olacak ama keyfini çıkarmak lazım'' Galatasaraylı golcü Seferovic'den açıklamalar
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GS TV'ye konuşan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcü, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz." dedi.

Dünya Kupası finallerinin ilk kez kasım ayında başlayacağı hatırlatılan Seferovic, "Garip bir şey olacak, biraz farklı olacak. Çünkü normalde sezon sonundan başlayan bir şeydi, şimdi bizim buna adapte olmamız lazım. Başka bir şansımız yok tabii ki. Güzel bir ülkede, güzel havanın olduğu bir ülkede olacak, bizim de adapte olmamız lazım. Mücadele edeceğiz." diye konuştu.

''ZOR OLACAK AMA KEYFİNİ ÇIKARMAK LAZIM''

Ülkesinin yer aldığı grubu ve hedeflerini de değerlendiren 30 yaşındaki golcü, "Zor bir gruptayız aslında. Zaten isminden de anlaşılıyor yani, Brezilya ve diğer takımlar olsun. Hepsi güçlü takımlar. Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım. Biz o fikirle bakmalıyız. Hedefimiz önce gruptan çıkmak tabii ki, birinci veya ikinci olarak oradan çıkmak. Daha sonra bakalım nerelere kadar gelebileceğiz." ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar için de konuşan deneyimli oyuncu, "Onlar için çok mutluyum, çok müteşekkirim. Umarım birazcık şansla da güzel şeyler izletebileceğiz onlara. Umarım keyfini çıkarırlar Dünya Kupası'nın." yorumunda bulundu.

İsviçre A Milli Takımı, G Grubu'nda Brezilya, Kamerun ve Sırbistan'la bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. İsviçre, gruptaki ilk maçında 24 Kasım Perşembe günü TSİ 13.00'de Kamerun'la karşı karşıya gelecek.

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