Adı Galatasarayla anılan İlkay Gündoğan gitmek istediği takımı açıkladı

Alman Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 8 sezondur Manchester City'de forma giyiyor ve takım kaptanlığı yapıyor.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve hakkında transfer iddiaları da ortaya atılan İlkay Gündoğan, İspanya'nın AS gazetesinde çıkan röportajında Manchester City'den sonra forma giymek istediği takımı açıkladı.

İlkay Gündoğan, futbola başladığı Almanya'nın Nürnberg takımında oynamak istediğini söyledi.

2008-2011 yılları arasında Nürnber'te forma giyen İlkay Gündoğan, daha sonra Borussia Dortmund'a, oradan da Manchester City'e transfer olmuştu.

İlkay, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum" dedi.