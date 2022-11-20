20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Adı Galatasarayla anılan İlkay Gündoğan gitmek istediği takımı açıkladı

Adı Galatasarayla anılan İlkay Gündoğan gitmek istediği takımı açıkladı

Manchester City'in Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:35
Takip Et

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen İlkay'dan flaş sözler

Adı Galatasarayla anılan İlkay Gündoğan gitmek istediği takımı açıkladı
+
Aa
-

Alman Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 8 sezondur Manchester City'de forma giyiyor ve takım kaptanlığı yapıyor.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve hakkında transfer iddiaları da ortaya atılan İlkay Gündoğan, İspanya'nın AS gazetesinde çıkan röportajında Manchester City'den sonra forma giymek istediği takımı açıkladı.

İlkay Gündoğan, futbola başladığı Almanya'nın Nürnberg takımında oynamak istediğini söyledi. 

2008-2011 yılları arasında Nürnber'te forma giyen İlkay Gündoğan, daha sonra Borussia Dortmund'a, oradan da Manchester City'e transfer olmuştu.

İlkay, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.