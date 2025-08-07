Murat Ülker Fenerbahçe'yi ihya edecek imzayı attı!

Temmuz ayında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlayan Fenerbahçe bu isteğini gerçekleştiremedi. Bankalar Birliği anlaşmasından neden çıkılmadığına dair konuşan Ahmet Ercanlar, Ali Koç ile Murat Ülker arasında yapılan anlaşmayı açıkladı.

MURAT ÜLKER ATTIĞI İMZA İLE FENERBAHÇE'Yİ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARDI!

Hodri Meydan YouTube kanalında konuşan Ahmet Ercanlar, "Neden temmuz sonunda Bankalar Birliği’nden çıkılmadı anlatayım. Fenerbahçe, Milli Emlak ve Ziraat Bankası ile bir anlaşma imzaladı. 600 konutluk bir proje bu. Buradan çok yüksek bir gelir elde edilecek ve bu gelir temmuz ayında kulübün kasasına girecekti. Ancak sayın Murat Ülker'in imzası eksikti burada. Çünkü orada Ülker'in de payı var. Cuma günü sayın Ali Koç ile Murat Ülker buluştu. Cuma akşamı imzalandı ve böylece Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği’nden çıkışı kesinleşti” sözlerini sarf etti.

