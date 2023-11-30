Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan Galatasaray itirafı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan Galatasaray itirafı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, Polonya basınında çıkan röportajında ligde şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Dzeko şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni, bu kulübe şampiyonluk unvanını yeniden kazandırmak. Bunu taraftarlara vermek istiyorum. Bu mutlak bir öncelik ve gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlıklıyım, kendimi iyi hissediyorum ve umarım böyle devam ederiz.

Çok iyi başladık ama ne yazık ki en büyük rakibimiz Galatasaray da öyle. Normal şartlar altında, on galibiyetlik bir serinin ardından, ikinci sıradaki takımdan altı ya da yedi puan önde olmalıydık. Ama gerçek şu ki Türkiye ligi bu sezon tamamen farklı çünkü çok iyi rakiplerimiz var. Bu da şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele vereceğimiz anlamına geliyor. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız.

En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum. Ancak Fenerbahçe'ye gelince bunun iyi bir hamle olduğunu hemen anladım. Gördüklerimden çok etkilendim. Her şey beklentilerimi aştı; harika görünen antrenman merkezi, kulübün organizasyonu ve oynadığımız her yerde kulübü takip eden taraftarlara kadar. Beni en çok etkileyen şey stadyum oldu. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu ve benim de tecrübem ve desteğimle kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma görevim olduğu çok açık. Buraya gelerek iyi bir karar verdim. Kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum çünkü bu küçük bir şey değil. Bu fırsat bana verildiği için gerçekten gurur ve onur duyuyorum."

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