Galatasaray gruptan nasıl çıkar? En iyi senaryo bu. Mirza Şeker ihtimalleri tek tek sıraladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Manchester United karşısında 3-1 yenik durumdan maçı 3-3'e getirmek büyük başarı.

Buna hem taraftarlar, hem de futbolcular inanınca maçı çevirmek kaçınılmaz oldu.

Hakim Ziyech'in 2 gol 1 asistlik ekstra performansı, karşılaşmaya damgasını vurdu.

Grubun diğer maçında Bayern Münih, evinde Kopenhag ile 0-0 berabere kalınca işler karıştı.

Tüm herkes maçın Bayern Münih'in kazanacağını gözü kapalı söylerdi. Ancak durum istediğimiz gibi gitmedi.

Puan tablosunda durum Bayern Münih (13), Kopenhag ve Galatasaray (5), Manchester United (4) puan şeklinde oldu.

Grubu kimin 2. tamamlayacağını son maçlar belli edecek. Tüm ihtimaller var aslında.

Manchester United Bayern Münih ile oynayacakken, Galatasaray Kopenhag deplasmanına çıkacak.

Galatasaray, Kopenhag ile oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Ancak çok talihsiz bir maçtı. Kaçan pozisyonlar, atılamayan goller maça damgasını vurmuştu.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Şimdiye dönecek olursak, Galatasaray son hafta maçında Kopenhag'ı yenerse gruptan çıkacak.

En iyi senaryo bu yönde.

Manchester United, Bayern Münih'i mağlup eder, Galatasaray'da Kopenhag ile berabere kalırsa gruptan çıkma şansı kalmayacak maalesef. Ancak bu istenmeyen ve düşünülmeyen bir senaryo.

Galatasaray'ın Kopenhag'a mağlup olması ve Manu'nun Bayern ile berabere kalması durumunda

Cimbom, grubu üçüncü tamamlayacak ve Avrupa Ligi'ne gidecek.

Milyon tane seçenek var şu anda. Tabi ki Galatasaray, hiç bunlara bakmayıp Kopenhag'ı sahasına gömmeli.

Ben sarı-kırmızılıların Kopenhag'ı da yeneceğini düşünüyorum ayrıca.

Umarım 12 Aralık'ta oynanacak maç tam da istenilen gibi olur.

Galatasaray'a başarılar diliyorum...