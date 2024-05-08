Erden Timur'a kapı kapandı

Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur'a kapı kapandı
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum Erden Timur'la yaptıkları görüşme hakkında konuştu.

Süper Lig’de ezeli rakibinin 6 puan önünde adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’da seçim kulisleri hareketlendi.

25 Mayıs’ta düzenlenecek seçimler hakkında en çok merak edilen şey ise Erden Timur’un geleceği.

Dursun Özbek’in listesinde yer almayan ve sezon sonunda görevi bırakacağı iddia edilen Erden Timur hakkında bir diğer başkan adayı Süheyl Batum’dan flaş bir açıklama geldi.

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"YÖNETİMİMİZE KATILMASI İÇİN GÖRÜŞMEDİK"

Erden Timur’a bir teklif yapmadıklarını ifade eden Süheyl Batum, "Yaratılmaya çalışılan bir algı var, onu özellikle düzeltmek istiyorum. Biz sevgili Erden Timur ile yönetimimize katılması konusunda ya da Galatasaray'daki seçim süreciyle alakalı bir görüşme yapmadık, görüşmelerimizin ana sebebi ona camianın paydaşları olarak destek olmak ve emekleri için teşekkür etmekti. Erden'in işini hakkıyla yapmaya devam edebilmesi için Galatasaray siyasetinden uzak kalması, tarafsızlığını koruması lazım. Biz onun tarafsızlığına saygı duyuyoruz ve buna zarar vermek istemiyoruz. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu her Galatasaraylı'nın öncelikli hedefidir" dedi.

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YERİNE ÜNAL AYSAL GELECEK

Süheyl Batum ayrıca seçimi kazanmaları halinde Sportif AŞ’nin başına eski başkanlardan Ünal Aysal’ın geçeceğini belirtti.

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