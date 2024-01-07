Galatasaray maçında ilk kez kaleye geçen Deniz Ertaş itiraf etti

Konyaspor’un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray karşısında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Galatasaray'a kaybettikleri maç sonrası konuşan Deniz Ertaş, şunları söyledi:

Geçen hafta galip geldik, çıkışımızı sürdürmek istiyorduk.

Burada oynamak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık.

Yakaladığımız fırsatları kullanamadık.

Süper Lig’deki ilk maçına çıkan Deniz Ertaş, Süper Lig atmosferiyle ilgili olarak da “İlk maçımı böyle bir ortamda oynamak beni çok mutlu etti. Umarım devamı gelir” ifadelerini kullandı.