Galatasaray Manchester United maçında ilk 11'ler belli oldu. Buruk'tan sürpriz karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında bu akşam İngiltere ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Zorlu karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.
Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
Dev maçın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Zyech, Mertens, Zaha, Icardi
MANCHESTER UNİTED: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Amrabat, McTominay, Fernandes, Antony, Hojlund, Garnacho.
Yedekler: Günay, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tetê, Nelsson, Sérgio, Barış, Kazımcan, Bakambu
Yedekler: Altay Bayındır, Heaton, Dalot, Varane, Reguilon, Gore, Hannibal, Mainoo, Pellistri, Hugill, Martial.