Yeni lider Galatasaray

EuroCup Women C Grubu'ndaki son maçında Kibirkstis Vilnius'u 102-66 mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring zirveye çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeni lider Galatasaray

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women C Grubu'ndaki son maçında Kibirkstis Vilnius'u 102-66 yendi.

Sarı kırmızılı takım, grubu lider bitirdi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 102 - Kibirkstis: 66

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Abdelkader 14, Vanloo 14, Harrigan 13, Allen 21, Smith 26, Büşra Akbaş 4, Meltem Yıldızhan 6, Yağmur Taşar 4, Sude Yılmaz

Kibirkstis: Miknaite 2, Petrenaite 10, Sakeviciute 4, Donskichyte 15, Udodenko 21, Sulske 6, Zabotkaite 6, Aukstikalnyte 2, Paunksnyte, Babych

1. Periyot: 26-21

Devre: 54-41

3. Periyot: 75-48

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