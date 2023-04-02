﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu

Editör: Barış Atakan

Futbolda bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra, yarın da potada derbi heyecanı yaşanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray NEF'i ağırlayacak.

Mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

FORM DURUMLARI

Fenerbahçe ligde 22 maçta 18 galibiyet ile 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray NEF'in 10 galibiyet ve 12 mağlubiyeti var. 8. sırada bulunuyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE ALMIŞTI

İlk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 97-91 yenmişti.