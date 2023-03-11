Galatasaray Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak

Galatasaray ile Kasımpaşa bugün Nef Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Depremzedeler için birçok kulüp gibi devreye girerken Galatasaray'dan da flaş bir hamle geldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maça özel bir forma ile çıkacak. Sahaya "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkacak olan Galatasaray, bu formanın satışından elde edilecek tüm gelirleri depremzedeler yararına kullanacak.

Yapılan açıklamada, "Özel bir proje için hazırlanan bu formada, hassasiyet göstererek haklarından feragat eden değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi.