11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak

Galatasaray Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak

Galatasaray, Kasımpaşa maçına özel forma ile sahaya çıkacak. Formaların geliri depremzedelere bağışlanacak.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:35
Takip Et

Galatasaray özel forma ile sahada

Galatasaray Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak
+
Aa
-

Galatasaray ile Kasımpaşa bugün Nef Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Depremzedeler için birçok kulüp gibi devreye girerken Galatasaray'dan da flaş bir hamle geldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maça özel bir forma ile çıkacak. Sahaya "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkacak olan Galatasaray, bu formanın satışından elde edilecek tüm gelirleri depremzedeler yararına kullanacak.

Yapılan açıklamada, "Özel bir proje için hazırlanan bu formada, hassasiyet göstererek haklarından feragat eden değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
5
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
6
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.