Ümit Karan: Ben Galatasaray'a ne yaptım

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı yendiği maçtan sonra SkySpor'da konuşan Ümit Karan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü Barış Alper Yılmaz'ın attığı galibiyet golünü Hollandalı Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığı gole benzeterek, "Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için..." notuyla paylaşım yaptı.

Ümit Karan, kendisinin Manisaspor'a attığı golün de aynı olduğunu belirterek, "Bunu kullanabilirlerdi. Bizi yok sayacak kadar Galatasaray'a ne yaptım" dedi.

Ümit Karan, eski futbolcu Brezilyalı Lincoln'e maçtan önce plaket verilmesine de değinerek, "Ben daha teşekkür yazısı bile almadım. Maçlara giderken biletimi bile kendim alıyorum. Çok kırıldım. Çok da üzüldüm. Galatasaray'ı çok seviyorum. Gol sayısı olarak ilk 3-4'teyim. Bir teşekkür yazısı veya bir plaket hak ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Kara, sarı kırmızılı takımda 2001-2009 yılları arasında forma giyerken, 170 maçta 71 gol attı.

