Galatasaray Trabzonspor derbisinde 12. saniyede gol oldu

Trabzonspor, Galatasaray karşısında 12. saniyede bulduğu gol ile öne geçti.

Santradan sonra top Galatasaray kalecisi Muslera'ya kadar geldi. Muslera, Torreira'ya pasını verdi. Torreira, tekrar Muslera'ya dönmek isterken pası kısa düştü ve Abdülkadir Ömür araya girdi. Abdülkadir, müsait durumdaki Maxi Gomez'e pasını verdi ve Uruguaylı oyuncu boş kaleye topu gönderdi.

Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray filelerine en erken gönderdiği golü kaydetti.

Görüntü bein Sports'tan alınmıştır.