Galatasaray'a Seferovic müjdesi

Galatasaray, Haris Seferovic'i sezon başında Portekiz'in Benfica takımından satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Sarı kırmızılı kulüp Bosna asıllı İsviçreli oyuncu için 1 milyon euro kiralama ücreti ödemişti. Seferovic ise yıllık 2.3 milyon euroya imza atmıştı.

Ancak Seferovic bekleneni veremedi. Sarı kırmızılı formayla 13 maçta sadece 2 gol atabildi.

Bunun üzerine Galatasaray göndermek istedi. Ancak Benfica geri almaya yanaşmazken, Seferovic de gitmeyeceğini bildirdi.

Galatasaray Seferovic'ten kurtulmak isterken yönetimin elini rahatlatan bir haber geldi. Seferovic'e Yunanistan'ın PAOK takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan basınında çıkan habere göre PAOK, Benfica ve Galatasaray ile iletişime geçerek Seferovic'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini bildirdi.