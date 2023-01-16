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Galatasaray'a Seferovic müjdesi

Galatasaray'ın göndermek istediği ancak kalmakta direnen Seferovic konusunda flaş bir gelişme yaşandı

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:12
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Seferovic'e talip çıktı

Galatasaray'a Seferovic müjdesi
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Galatasaray, Haris Seferovic'i sezon başında Portekiz'in Benfica takımından satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Sarı kırmızılı kulüp Bosna asıllı İsviçreli oyuncu için 1 milyon euro kiralama ücreti ödemişti. Seferovic ise yıllık 2.3 milyon euroya imza atmıştı.

Ancak Seferovic bekleneni veremedi. Sarı kırmızılı formayla 13 maçta sadece 2 gol atabildi.

Bunun üzerine Galatasaray göndermek istedi. Ancak Benfica geri almaya yanaşmazken, Seferovic de gitmeyeceğini bildirdi.

Galatasaray Seferovic'ten kurtulmak isterken yönetimin elini rahatlatan bir haber geldi. Seferovic'e Yunanistan'ın PAOK takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan basınında çıkan habere göre PAOK, Benfica ve Galatasaray ile iletişime geçerek Seferovic'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini bildirdi.

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