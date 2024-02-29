Galatasaray taraftarı buz kesti. Ryan Mendes 90'a astı Günay sadece baktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Karagümrük ile Rams Park'ta karşı karşıya gelen Galatasaray son bölüme şok bir skorla geride girdi.

İlk yarıyı Marcao'nun golüyle geride kapayan Sarı-Kırmızılılar'ı 84'te Ryan Mendes de yıktı.

Ceza sahası dışından sağ ayağının içiyle gelişine mükemmel bir vuruş yapan Ryan Mendes topu 90'a astı. Kaleci Günay bu pozisyonu sadece izlemekle yetindi.

Galatasaray taraftarı bu gol sonrası adeta buz kesti.

Bazı taraftarların stattan erken ayrıldığı görüldü.