Fenerbahçe Kayseri'de kazanırken neyi kaybetti? Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe, liderlik yarışında kendisi ve Galatasaray’ı takip eden Kayserispor karşısında büyük özveriyle oynadı. Sarı lacivertliler, Batshuayi’nin hat-trick yaptığı mücadeleyi zor da olsa kazanmayı başardı ve yoluna kayıpsız devam etti. Ancak en büyük kayıp 90+8’de kırmızı kart gören Fred oldu.

Dolmabahçe’de ezeli rakibi Beşiktaş’ı 3-1’lik skor ve üstün bir oyunla deviren lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör İsmail Kartal’ın ekibinde adale sakatlığı bulunan Boşnak golcü Edin Dzeko ile Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Samet Akaydin de Kayseri’ye götürülmedi.

10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Zirvede Galatasaray ile yalnız olan Fenerbahçe’yi 3. sırada 29 puanla takip eden Kayserispor’un tam 10 maçtır bileği bükülmüyordu. Son yenilgilerini 7 Ekim’de 3-0’lık skorla Ankaragücü deplasmanında almışlardı.

Sarı kırmızılı ekibin en formda ismi ise bu sezon 10 gol kaydeden Mame Thiam’dı. İç sahada rakipleri üzerinde baskı kurarak maçlara başlayan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesine temkinli başladı. Kanarya ise topa hakim olup ön alan baskısı yaparak erken gol bulma niyetindeydi.

STOPERDE TERCİH SERDAR OLDU

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’in yokluğunda stoperdeki tercih Serdar Aziz oldu. Deneyimli savunmacı, ilk yarım saatte Djimu ile birlikte uyumlu bir görüntü çizdi. Ayrıca Cengiz Ünder de dün ilk 11’de yer alan yıldızlardan biri oldu.

Hücumda rakibini presle bunaltan Fenerbahçe, erken dakikalarda golü koklamaya başladı.

CENGİZ AÇILIŞI ERKEN YAPTI

Fred’in ceza sahası yayına dakikalar 8’i gösterdiğinde attığı pası alıp müthiş dönerek şutunu çeken Cengiz Ünder, Kayserispor ağlarını havalandırdı.

Sarı lacivertli ekip erken bir gol bulmanın verdiği yüksek enerjiyle kalesine gelen akınları da önlemeyi bildi. Edin Dzeko gibi bir golcünün yokluğunda Cengiz’in sorumluluk alıp öne çıkması ve gol bulması çok değerliydi.

SZYMANSKI ETKİLİYDİ, BATSHUAYI ALAN AÇTI

Sarı lacivertli ekibin hücumlarında Dusan Tadic yine her zamanki gibi sol koridoru kullandı ama Szymanski’nin merkezi rahatlatması ve Fred’in geriden alan tutmadı hem Sırp yıldızın hem de Cengiz’in zaman zaman merkeze daha yakın oynayabilmesini sağladı.

İlk 35 dakika geride kaldığında Fenerbahçe topla oynama oranlarında da yüzde 56’ya yüzde 44’lük üstünlük sağlamıştı. İki takımın birbirlerinin kalesine şut girişimleri de 4’er deneme ve 1’er isabetten ibaretti. Ancak kaleyi bulan tek şutunda golü atan taraf deplasman ekibi Fenerbahçe’ydi.

DZEKO’NUN YOKLUĞU…

İleride top tutabilen güçlü bir santrafor olan Edin Dzeko’nun eksikliğini geride kalesine gelen ataklar olarak gören Fenerbahçe, merkezi savunmada zorlandı. 37’de İsmail Yüksek’in kafa vuruşu az farkla auta gittiğinde 2’yi bulup rahatlayabilecek olan Fenerbahçe bu fırsatı kaçırdı. Sahanın zemininin takımların temposunu çok kötü etkilediğini söylemekte de fayda var…

BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI

Tam Fenerbahçe hücumda zorlanacağı bir maç mı oynayacak diye düşünürken Dzeko’nun yokluğunda sahneye çıkan Batshuayi 40’te fileleri havalandırdı ve soyunma odasına gidiş öncesi takımına çok büyük bir avantaj getirdi.

Kayserispor savunmasının topu kazandığını sandığı anda Cengiz Ünder önünde kalan meşin yuvarlağı Batshuayi’nin önüne bıraktı ve Belçikalı yıldız muhteşem bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

SERDAR AZİZ’DEN BÜYÜK HATA

Devrenin konuk takım lehine 2 farkla kapanacağı düşünülürken 45+4’te Fenerbahçeli Serdar Aziz defansın arkasına atılan topta marke ettiği rakibini kaçırdı. Kaleci Livakovic’ten seken topu Oliver Kemen tamamladı ve soyunma odasına gitmeden önce ev sahibi farkı azaltarak rahatladı: 1-2. Mücadelenin birinci devresi bu skorla tamamlandı.

KARŞILIKLI DÜELLO DEVAM ETTİ

İkinci yarının hemen başında yine sahneye Batshuayi çıktı. Sarı lacivertliler, deneyimli golcü ile ağları havalandırdı ve skoru 50. dakikada 3-1 yaptı. Ancak 7 dakika sonra penaltı kazanan Kayserispor, Thiam ile farkı yeniden indirdi: 2-3.

Fenerbahçe için deplasmanda her şey yolunda gidiyor gibi gözükürken 73. dakikada bu kez Cardoso sahnedeydi. Miguel Cardoso, yine Serdar Aziz’in yaptığı hatalar zincirinden faydalanarak skoru eşitledi: 3-3.

YİNE PENALTI, YİNE GOL, YİNE BATSHUAYI…

Maçın akışının iyice tempo kazandığı anlardan sonra Fenerbahçe liderlik için elinden geleni ortaya koymaya çalışıp rakip kaleye yüklendi. Thiam’ın ardından bu kez Batshuayi, 79’da beyaz noktaya geçti. Sarı lacivertli yıldız ağları havalandırıp hat-trick yaparken Fenerbahçe de 4-3’lük üstünlüğü eline aldı.

Kalan dakikalarda zor da olsa skoru koruyan sarı lacivertliler, düellodan 3 puanla çıkmayı başardı. Kanarya yoluna kayıpsız devam etti. Ancak en büyük kayıp 90+8’de kırmızı kart gören Fred oldu.

ŞİMDİ SIRADA DERBİ VAR

Kayserispor deplasmanı sonrası Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu büyük derbi, ligin geri kalanı ve şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyor… Kayserispor ise 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.