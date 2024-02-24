Galatasaray yöneticisi canlı yayında haykırdı: Burunlarından fitil fitil gelecek

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyete Galatasaray cephesinden tepkiler devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekibin son saniyelerde kazandığı penaltı için kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da açıklama yaptı.

Ajans 1905 YouTube kanalına konuşan Nihat Kırmızı, "Bir tiyatro var, bu oynanıyor. Herkes bunu gördü. Hiç alakası yok. Fenerbahçe 2-0, 3-0 önde olsa bu penaltı verilmezdi. Puan kaybedeceği görülünce bir şey uydurmaları lazımdı. Bu da büyük bir fırsat oldu. Uzaktan yakından penaltı yoktu. Fenerbahçeli futbolcular da beklemiyordu. Onlar da şaşırdı. Tabii ki biz Galatasaraylılar, Galatasaray yöneticileri olarak, başta başkanımız Dursun Özbek ve tüm yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Bunu kimsenin yanına bırakmayacaktır. Bu haram puanları birilerinin burnundan fitil fitil getirecektir" dedi.