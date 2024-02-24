Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a çok konuşulacak yanıt. 'Bırakın bu işleri Avrupa'da 4 yediniz'

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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a çok konuşulacak yanıt. 'Bırakın bu işleri Avrupa'da 4 yediniz'
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa maçında kazandığı penaltıya tepki gösteren Galatasaray için çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bitti, tartışmalar devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekibin son saniyelerde kazandığı penaltıya Galatasaray cephesinden peş peşe sert tepkiler geldi.

Özellikle Galatasaray'ın X hesabından yaptığı, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirmek için A Spor ekranlarına çıkan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu ise bu paylaşım nedeniyle Galatasaray'ı hedef aldı.

Tam konuştuğu sırada Galatasaray'ın paylaşımı ekranlara gelirken, Erman Toroğlu çok çarpıcı sözler sarf etti:

"Bırakın bu işleri ya. Bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz! Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti. Avrupa'da 4 yediniz 4! Icardi, reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Kendi halinize bakın."

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