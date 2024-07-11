Galatasaray'a Avusturya'da şok. Batshuayi öyle bir gol kaçırdı ki...

Galatasaray, Lask Linz ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Batshuayi çok net bir fırsattan yararlanamadı, genç Metehan Baltacı yıldız gibi parladı.