Galatasaray'a Avusturya'da şok. Batshuayi öyle bir gol kaçırdı ki...

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Galatasaray'a Avusturya'da şok. Batshuayi öyle bir gol kaçırdı ki...

Galatasaray, Lask Linz ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Batshuayi çok net bir fırsattan yararlanamadı, genç Metehan Baltacı yıldız gibi parladı.

Galatasaray, Avusturya’da devam eden hazırlık kampında Lask Linz ile karşılaştı. Mücadeleyi Avusturya ekibi Lask Linz 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Lask Linz, Leo Dubois’in 23. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Galatasaray, ikinci yarının 56. dakikasında Metehan Baltacı’nın golüyle skoru dengeledi.

Lask Linz, Galatasaray’ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Copado ile golü buldu ve yeniden öne geçti. Genç oyuncu Metehan Baltacı, 71. dakikada sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında gelişen Lask Linz atağında Kone, takımını üçüncü kez öne geçirerek maçı 3-2 kazandırdı.

Fenerbahçe'den ayrılıp, Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla sahne aldı. 74 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, 53. dakikada yakladığı çok net fırsatta topu boş kale yerine auta gönderdi.

Galatasaray, sıradaki hazırlık maçında 15 Temmuz’da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro İcardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.

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