Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu şoku

Galatasaray yönetimi ücretleri diğer futbolculara göre düşük kalan Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu için yeni sözleşme kararı almıştı.

İlk görüşme Yunus'la yapılmış ve yeni sözleşme imzalanmıştı. Yapılan açıklamada "Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Sarı kırmızılı yönetimin daha sonra Kerem Aktürkoğlu için harekete geçtiği ve aynı parayı önerdiği ileri sürüldü.

Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin bu rakamlara imza atamayacaklarını belirterek yıllık 30 milyon lira talep ettiği iddia edildi.

İstek yönetimde şaşkınlık yaratırken, görüşmelerin şimdilik sonlandırıldığı öğrenildi.