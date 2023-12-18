Galatasaray'da ayrılık çok yakın. Menajeri apar topa İstanbul'a çağırıldı

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Galatasaray'da ayrılık çok yakın. Menajeri apar topa İstanbul'a çağırıldı
Sergio Oliveria'nın beklenmedik sakatlığı, Galatasaray'da transfer planlarını değiştirdi.

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın beklenmedik sakatlığı ara transfer dönemi için planları alt üst etti.

Portekizli yıldız; ağırlık çalışması yaparken göğüs kasını koparmıştı. Ameliyat ihtimali bulunan Oliveira'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yaklaşık 4 ay boyunca takımdan ayrı olması gündeme gelen Sergio Oliveira'nın yerine transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Oliveira'nın menajerini de İstanbul'a davet etti.

Görüşmede ayrıca performans konusunun da masaya yatırılması ve memnuniyetsizliğin dile getirilmesi bekleniyor.

En kötü ihtimalle sözleşmeyi dondurmayı amaçlayan yönetimin teklifi için Sergio Oliveira'nın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Portekizli yıldızın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

Sergio Oliveira bu sezon 20 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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