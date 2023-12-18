Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor. Muhtemel rakipler. Kura çekimi hangi kanalda?

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor. Muhtemel rakipler. Kura çekimi hangi kanalda?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi bugün belli olacak. Kura çekimi hangi kanalda? İşte muhtemel rakipler.

Şampiyonlar Ligi'nden grubunu 3. bitirince elenen ve UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Galatasaray'ın play-off eleme turundaki rakibi bugün belli olacak.

UEFA’nın merkezi Nyon’da yapılacak kura çekimi saat 15.00’te başlayacak ve EXXEN’den naklen yayınlanacak.

Play-off eleme maçları, 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde 1. torbadaki takımlarla 2. torbadaki takımlar eşleşecek. Torbalar şöyle:

1. TORBA

Freiburg
Marsilya
Karabağ
Rennes
Roma
Sparta Prag
Sporting Lizbon
Toulouse

2. TORBA

Benfica
Braga
Feyenoord
Galatasaray
Lens
Milan
Shakhtar Donetsk
Young Boys


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