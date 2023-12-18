Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oluyor. Muhtemel rakipler. Kura çekimi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nden grubunu 3. bitirince elenen ve UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Galatasaray'ın play-off eleme turundaki rakibi bugün belli olacak.
UEFA’nın merkezi Nyon’da yapılacak kura çekimi saat 15.00’te başlayacak ve EXXEN’den naklen yayınlanacak.
Play-off eleme maçları, 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminde 1. torbadaki takımlarla 2. torbadaki takımlar eşleşecek. Torbalar şöyle:
1. TORBA
Freiburg
Marsilya
Karabağ
Rennes
Roma
Sparta Prag
Sporting Lizbon
Toulouse
2. TORBA
Benfica
Braga
Feyenoord
Galatasaray
Lens
Milan
Shakhtar Donetsk
Young Boys