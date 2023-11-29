Galatasaray'da başkan Dursun Özbek Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hakemleri hedef almıştı.

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu; Özbek'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Kurul ayrıca Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'yi de PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce 28.11.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 25.11.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 26.11.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 26.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 26.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK ’in 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ ’nin kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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7- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “ sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA ’nın müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan ve medyada yer alan “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü teknik sorumlusu ATILAY CANEL’in müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 27.11.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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